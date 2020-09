PUBLICIDADE

Nasceu em 1915 no dia 11 de dezembro, filha de Erasmo de Campos Sá e Maria Moreira Sá. Teve 05 filhos, são eles: Maria Helena, José Francisco, Maria Diva, João Erasmo e Rosa Maria. Viveu até o ano de 1993, quando faleceu com 77 anos.

Era professora do primário e lecionou por 30 anos em Cesário Lange. Sempre ajudou os alunos no reforço para que conseguissem entrar no Ginásio.

Uma mulher extremamente bondosa que vivia exclusivamente para sua família, que sempre foi seu bem mais precioso na terra. Dedicava todo seu tempo para ensinar, ajudar e brincar com seus amados filhos, era uma super mãe, sempre disposta a ouvir, aconselhar e ajudar no que fosse necessário, para vê-los sempre felizes.

Também era muito religiosa, apegada a Deus e aos seus ensinamentos. Acredita-se que toda sua força como essa mulher tão guerreira e tão especial venha de sua fé em Deus e em tudo que ele deixou sobre bondade.

A Luz da Senhora Hero de Sá era vista por todos, ela era uma mulher que todos respeitavam e queriam bem, pois a sua simplicidade, amor, dedicação e vontade de ajudar encantavam a todos que tiveram a oportunidade de passar por sua vida.

Além de excelente mãe era também uma excelente professora, amava sua profissão e seus alunos, sua vontade de ensinar era infinita e isso ajudou no desenvolvimento deles.

Sua história de vida é linda e inspiradora, nos dias de hoje são poucas as pessoas que possuem uma alma tão pura e bondosa como a dela, um exemplo de mãe, de esposa, de profissional, um exemplo de mulher, Dona Hero sem dúvida foi uma das melhores personalidades de Cesário Lange.

Como era uma pessoa muito respeitada e conhecida por todos, em sua memória a Cidade resolveu homenageá-la dando seu nome a uma pré-escola a EMEI “Hero Sá Mendes”, que hoje atende várias crianças e as prepara para ingressar no ensino fundamental.