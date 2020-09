PUBLICIDADE

Esta devoção jamais pode ser esquecida ou negada por nós cesariolangenses; depois do orago à Relíquia da Vera Cruz, é São Roque nosso patrono e intercessor graças à fé de nosso povo. A cor sinople de nosso Brasão Paroquial faz alusão à este Santo, fazendo-se de fundo à Cruz em ouro e aos três rios em blau que simbolizam Santa Cruz de Passa Três.

Não está muito clara a maneira como este popular santo francês tornou-se objeto de muita veneração do povo de Cesário Lange. É provável que tenha sido por influência de imigrantes italianos, que devem ter vindo do norte da Itália, especificamente, da região do Vêneto e que se fixaram à nordeste do município por volta de 1915.

Na Europa, ele é o protetor contra a peste e patrono dos inválidos. Aqui entre nós, ele se tornou o patrono dos rebanhos, mais especificamente dos bovinos, devido à prática da pecuária, muito comum em nossa cidade. Sua memória litúrgica é celebrada em 16 de agosto.

A tradicional Festa de São Roque festejada desde os anos 20 ininterruptamente, inscrita no calendário turístico do município e de grande apreço pela população, tanto na parte religiosa quando recreativa, este ano não se realiza. Rezemos pelos tantos festeiros abnegados que se dedicaram tantos anos pela manutenção da festa e do amor à São Roque, sempre se colocando à disposição de nossa paróquia.