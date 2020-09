PUBLICIDADE

Na sexta feira dia 28/08, a Prefeitura Municipal de Cesário Lange divulgou no site oficial que A Secretaria Municipal de Saúde está disponibilizando testes da COVID-19 para a população, se você estiver interessado em realizar o teste para detectar se tem ou já teve a COVID-19, é preciso preencher um formulario no site da Prefeitura para participar.

A Secretaria de Saúde de Cesário Lange informa que está disponível no link http://coronavirus.cesariolange.sp.gov.br/cadastroexame/ a ficha de cadastro para realização do exame de sangue para COVID-19.

Observações:

O teste será disponibilizado para residentes de Cesário Lange.

É obrigatória a apresentação do comprovante de endereço no nome da pessoa (ou comprovação por familiar) na data da coleta do exame.

O período de inscrição será de 28/08/2020 a 08/09/2020.

Para o cadastro é obrigatório: Nome Completo; Endereço; E-mail; CPF; Telefone Principal; Telefone de Recado; Seu bairro; Se é um Profissional de Saúde; Profissão; Renda Familiar; Raça; Se houve sintoma Gripal nos últimos 14 dias; Em caso afirmativo, o interessado terá que selecionar quais os sintomas (Febre; Tosse Seca; Cansaço; Dores e desconforto no corpo; Dor de Garganta; Dor de Cabeça; Perda de Paladar ou olfato; Falta de ar); Não teve nenhum sintoma; Teve contato com algum, caso suspeito ou confirmado de COVID-19; Caso tenha tido contato, onde ocorreu; Tem alguma Comorbidade (Pressão Alta, Diabetes, Asma, Obesidade, Bronquite, Doença Autoimune; Não possui nenhuma; Altura (metros); Peso (kg).