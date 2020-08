PUBLICIDADE

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura, transmitiu uma live conduzida pela Secretária Eliane Coelho Teodoro Aires, na live foi exibido um panorama que mostra qual é a situação do município e explica a possibilidade do retorno das aulas ainda em 2020. Ela explica que foram feitos estudos diários, com base nos protocolos e resoluções do governo, na UNDIME (Unidade dos Dirigentes Municipais da Educação) e nas demais orientações da Secretaria do Estado.

A partir desses estudos e também observando os Boletins Municipais e as orientações da Secretaria de Saúde Estadual e Municipal, foi elaborado um protocolo próprio para o município de Cesário Lange.

A rede municipal de ensino não só possui alunos que moram na área urbana da cidade, como também alunos que moram na área rural, esses que necessitam do transporte escolar coletivo para chegar até as escolas. O transporte coletivo foi um dos motivos para aprofundar ainda mais os estudos, pois além de fazer o distanciamento nas escolas também é necessário o distanciamento dentro do ônibus para a segurança de todos.

Depois de analisar todos esses pontos, foi feita uma pesquisa com a opinião dos pais e responsáveis dos alunos, juntamente com os Profissionais da Educação, sobre concordarem ou não com o retorno das aulas presenciais.

A Secretaria de Educação fez um levantamento do número de alunos para visualizar melhor as possibilidades. Na rede municipal existem 3.434 alunos matriculados. Segundo a proposta do estado de retorno as aulas, prevista para o dia 07/10/2020 em que a capacidade máxima seria de 35%. Aqui em Cesário esses 35% equivalem a 1.202 alunos, que somados aos 280

Profissionais da Educação totalizam 1482 pessoas por dia, voltando a circular normalmente pela cidade. E em relação ao transporte escolar, o total de ônibus circulando seria de 23 unidades. Nesses dados não estão incluídos os alunos da rede estadual e nem os pais ou responsáveis que levam as crianças menores até a escola, pois os estudos foram feitos com base no número de alunos matriculados nas escolas municiais, aos quais a Secretaria tem acesso.

No mês de julho foi realizada uma pesquisa com alguns itens pedagógicos e nessa pesquisa também foi feita a seguinte pergunta: Você é a favor do retorno as aulas presenciais em setembro de 2020 (antiga data estipulada pelo governo), seguindo os protocolos sanitários e a redução do número de alunos por meio de rodízio? O número de pais que responderam que não é a favor foi bem expressivo, com 72%. E somente 28% disseram que gostariam do retorno das aulas em setembro.

Em seguida foi feita uma pesquisa consultando os Profissionais da Educação, e com base nos relatórios deles foi feito um resumo dos principais pontos de cada relatório. Os profissionais se apresentam contrários ao retorno, pelos seguintes motivos: Muitos são do grupo de risco; Temem o não cumprimento pelos alunos das regras de distanciamento; Observam o aumento de casos na região; Ausência de vacina; Muitos poderão ser assintomáticos; Contato direto com bebês; Não encontram vantagem na frequência do aluno a aula somente uma vez na semana; As pessoas trabalharão com medo, o que acarretará baixo rendimento; E outras afirmações parecidas.

Assim que o Governo mudou a data de um possível retorno as aulas para o dia 07/10/2020, logo a Secretaria Municipal de Educação para poder saber a opinião dos pais e responsáveis, realizou uma nova pesquisa, onde houve um aumento de 14% de respostas negativas, ou seja, 2.484 são contra o retorno e apenas 411 são a favor.

Com todos esses estudos, pesquisas e dados das Secretarias, puderam concluir que devido a situação de pandemia que o município ainda se encontra, fica definido que não haverá o retorno presencial das aulas. Isso para evitar o aumento da contaminação a todos os membros da comunidade escolar e familiares.