PUBLICIDADE

Quase 800 tijolos de maconha foram apreendidos dentro de um carro quarta-feira (26), na Rodovia Castello Branco (SP-280), em Cesário Lange (SP).

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, a equipe em patrulhamento suspeitou do veículo que estava em alta velocidade e sinalizou parada, mas o veículo fugiu do local. O carro foi abordado na altura no quilômetro 147 e o motorista fugiu a pé.

No veículo foram encontrados cerca de 794 tabletes de maconha, que pesaram mais de 400 quilos. A droga foi apreendida e nenhum suspeito foi localizado ou preso.