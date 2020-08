PUBLICIDADE

Um homem foi preso na madrugada de sábado (22) por posse ilegal de arma de fogo no bairro CDHU, em Tatuí (SP).

Segundo informações da Polícia Militar, a equipe em patrulhamento foi informada de que um morador do bairro teria, na residência, uma pistola.

Em abordagem ao suspeito, ele confessou aos policiais que tinha uma arma e autorizou a entrada da equipe no imóvel.

Após buscas, foi apreendida uma pistola calibre 765 com numeração suprimida e oito munições. Ele foi preso e levado ao plantão policial, onde permaneceu detido à disposição da Justiça.