Em agosto de 1984, por indicação do Vereador Airton Rudi, o Prefeito de Cesário Lange, na época Aristides Perez, determinou ao Departamento de Engenharia da Prefeitura a elaboração de um plano para transformar o trecho da Rua Padre Gravina localizado entre as Praça Pe. Adolfo Testa e Rua Joaquim Ribeiro da Silva, em calçadão. Essa era também uma reivindicação antiga do povo, pois muitas vezes em dias de festas e nos horários da Missa o fluxo de carros aumentava no local e era muito difícil sair de dentro da Igreja ou do barracão de festas.

O calçadão foi inaugurado no dia 23 de dezembro de 1984, ainda sem ser nomeado. Porém em 29 de setembro de 1985, por indicação unânime dos vereadores de Cesário Lange, o calçadão ao lado da Praça da Matriz recebeu o nome de Gisele de Fátima Bergami de Oliveira, em sugestiva homenagem a uma querida jovem cesariolangense, filha de João José Mendes de Oliveira (Jota Advogado) e Maria Ignez Bergami de Oliveira uma tradicional família que hoje reside em Tatuí.

Justificando essa indicação, os vereadores enaltecem a dinâmica personalidade da saudosa Gisele, que realizou obras culturais e de fundo social entre os jovens de Cesário Lange, sendo por esses nobres motivos muito estimada pela juventude local.

Recebendo a indicação da Câmara, o Prefeito Aristides Perez louvou a iniciativa, acrescentando que a “homenagem é duplamente justa, pois foi por iniciativa e empenho do pai de Gisele, o Advogado João José Mendes de Oliveira, que o calçadão foi construído”.

A vida é assim mesmo, o homem planeja de dia e Deus decide sempre e nem sempre acontece como nós desejamos.

Deslumbrados pelo amor que um dedicava ao outro e embalados pela grande vontade de conhecer o vizinho país do tango, “a Argentina”, para lá se dirigiram Gisele e Cristiano, ao lado dos pais deste, futuros sogros da Cesariolangense filha do Dr. Jota. Iriam rechear mais ainda os sonhos de jovens e futuros esposos, nada mais…

Quis porém, o destino que em terras portenhas ambos perdessem a vida e partissem juntos para o além. Morreram em acidente automobilístico. Uma fatalidade! Duas vidas jovens, cheias de amor e alegria estampadas em fotos recentes.

Gisele era mais conhecida em Porangaba, bela, esbelta e delicada. Uma verdadeira manequim. Um sorriso franco, aberto, lindo. Sua presença em desfiles de moda era requisitada em toda região.

Em Cesário Lange dedicava grande parte de sua vida aos pobres. Humilde, gostava de brincar com as crianças. Gisele morreu na Argentina, perto de Córdoba, e foi sepultada em Tatuí, ao lado de Cristiano, aquele que seria seu esposo. Grande multidão levou o último adeus ao jovem par, eles partiram cedo demais, mas ainda sim deixaram exemplos dignos de serem seguidos.