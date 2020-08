PUBLICIDADE

Para comemorar a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência 2020, A APAE de Cesário Lange, fez um vídeo muito carinhoso dos alunos, fazendo as atividades com seus familiares e com alguns relatos deles em relação ao quão importante a APAE é na vida de cada um, os benefícios que eles proporcionam para os alunos e que com a ajuda da equipe profissional que trabalha lá, os alunos tem se desenvolvido e evoluído cada vez mais.

Estão aproveitado a ocasião também para destacar a importância de cada profissional, como: o Serviço Social que tem o papel de fortalecer vínculos, familiares e sociais, orientar e encaminhar aos serviços e políticas públicas, tendo o objetivo na defesa e garantia de direitos e empoderamento econômico. Reconhecer-se como cidadão junto a sociedade é fundamental para o empoderamento;

A Psicologia que ajuda o indivíduo a perceber suas potencialidades e condições de autonomia e independência da vida. O objetivo é ajudar as pessoas independente das suas limitações a viverem da melhor forma possível e atingirem o nível máximo de suas capacidades para obterem o máximo de qualidade de vida. Através da estimulação cognitiva, autoconsciência, autocontrole emocional, treino de habilidades sociais e autonomia. A ideia é que o indíviduo seja estimulado a atingir o máximo de sua capacidade de bom desempenho em vida, em sociedade e em satisfação com a vida;

A Fisioterapia onde a atuação do fisioterapeuta na vida da pessoa com deficiência seja física ou mental contribui diretamente na qualidade de vida, através de contatos visuais e físicos, vínculo com terapeutas, fortalecimentos, exercícios passivos e ativos, treinos de equilíbrio e marcha, auxílio com as atividades diárias, dentre outros. Sendo assim, tem o objetivo de estimular os assistidos a focar em sua independência funcional, podendo assim empoderar sua inclusão social.

Os pais e responsáveis dos alunos ao participarem do vídeo se mostraram extremamente gratos a todos os Profissionais que desempenham com zelo e muita dedicação esse maravilhoso trabalho! Gratidão a Diretoria, aos Patrocinadores, aos colaboradores, a todos que fazem da APAE Cesário Lange, essa Entidade que muito os honra em fazer parte da história.

Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla

De 21 a 28 de agosto é comemorada a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. O tema de 2020 é “Protagonismo Empodera e Concretiza a Inclusão Social”, e por todo país muitos municípios e instituições promovem ações em prol dessa data.

Durante esses dias, a Federação Nacional das Apaes (Fenapaes), abriu debates para a reflexão da igualdade e inclusão social, e incluiu na programação palestras, apresentação de dança e também atividades físicas que, neste ano devido a pandemia, foram feitos virtualmente.

O objetivo foi sensibilizar governos e comunidades em relação às potencialidades das pessoas com deficiência e chamar a atenção para as suas necessidades, através de ações específicas nesses 8 dias.

A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência já vinha sendo comemorada por entidades e associações desde 1964, quando foi criada, como Semana do Excepcional, homenageando o trabalho das Associações de Pais e Amigos do Excepcionais (Apaes).

Essa semana é marcada por atividades e debates que visam a reflexão. A realidade das pessoas com deficiência é marcada por lutas. No século XIX, por exemplo, as instituições ainda apontavam sob o olhar dos estudos médicos. É no século XX, que a mudança passa pela institucionalização da Educação Especial e a pessoa com deficiência passa a ser vista como integrante na sociedade.

É a partir daí que começa o reconhecimento dos Direitos do Cidadão e as conquistas das pessoas com deficiência passam a ser voltadas com movimentos que visam a garantia dos direitos.

Baseado em todos os dados sobre esse assunto é mais do que visível a exigência de leis e políticas públicas para que a inclusão social da pessoa com deficiência seja alcançada. Esses indivíduos fazem parte dos cidadãos comuns e precisam participar plenamente da vida em sociedade.

Para que isso aconteça, é preciso a participação de todos. É através da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, que o movimento por direitos cresce e é fortalecido. Por isso, é tão importante que todos lutem juntos e busquem a conscientização da necessidade de recursos de apoio. Só assim será possível vencer as batalhas do cotidiano.