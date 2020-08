PUBLICIDADE

Devido a pandemia do coronavírus as eleições desse ano serão realizadas nos dias 15 e 29 de novembro (1º e 2° turnos).

O Congresso Nacional modificou de forma expressa algumas datas importantes, como o período para a realização das convenções partidárias. A deliberação sobre coligações e a escolha de candidatos a prefeito, vice prefeito e vereador passaram para o período de 31 de agosto a 16 de setembro. Já o prazo para o registro de candidaturas, terminará no dia 26 de setembro. A partir das escolhas em convenção, os candidatos já podem apresentar os pedidos de registro à Justiça Eleitoral.

Como não podem lançar candidatos ainda, os partidos já começaram apresentar seus pré-candidatos em Cesário Lange

O grupo do atual prefeito Dinho a reeleição de Cesário Lange formado pelos partidos PSDB, Podemos, Cidadania e PL definiu o nome da professora Márcia Campos, para compor a chapa como pré-candidata a vice-prefeita na chapa de Dinho que ainda terá aproximadamente 57 candidatos a vereador.

Márcia Campos Trevisan que já foi Secretária da Educação do Município e hoje atua como Vice-Diretora na rede estadual de ensino na Escola Estadual Aristeu Vasconcellos Leite e Agora está iniciando sua carreira política se pré candidatando a Vice-Prefeita de Cesário. Ela é irmã do Ex-Prefeito de Ramiro de Campos, que tem uma grande influência na cidade.

Já o grupo de oposição formado pelos partidos PSB e DEM também estão definindo o pré-candidato a prefeito, entre os nomes estão: Luciano Toledo (ex-vereador), Gérson Grando e o vereador Toninho Canjica. Segundo informações a definição da chapa deve acontecer ainda neste mês de agosto. E deve ter a participação de 34 candidatos a vereador.