Segundo a GCM, o crime aconteceu depois que rapaz pediu dinheiro para comprar drogas e vítima negou.

Uma jovem de 21 anos ficou ferida depois que o companheiro, de 30, ateou fogo nela, em Tatuí.

De acordo com a Guarda Civil Municipal (GCM), a equipe foi acionada depois que a vítima deu entrada no pronto-socorro com queimaduras no corpo.

Ainda segundo a GCM, a vítima contou que tomava bebida alcoólica quando o companheiro pediu dinheiro para comprar drogas. A jovem negou a quantia e o casal começou a discutir. Em seguida, ele jogou álcool e ateou fogo nela.

O agressor, que também apresentou queimaduras nas mãos e braços, foi levado à delegacia e permaneceu à disposição da Justiça. Um boletim de ocorrência por violência doméstica foi registrado.

A mulher foi socorrida com ferimentos graves e encaminhada ao pronto-socorro, mas morreu no dia 11 de agosto. A jovem que morreu após ter o corpo queimado pelo companheiro, de 30 anos, já tinha sofrido agressões físicas do homem, segundo a irmã da vítima.

Karine de Freitas Moraes, de 21 anos, foi atacada pelo companheiro após recusar dar dinheiro a ele para comprar drogas. Eles discutiram e, em seguida, o homem jogou álcool e ateou fogo nela.

De acordo com Camila de Freitas Moraes Cardoso, irmã de Karine, a família sempre aconselhava para que a jovem denunciasse o agressor.

“Além da minha irmã relatar três vezes para mim, fiquei sabendo que ele batia nela e era agressivo. Ele dava murros, chutes e também a enforcava. Ela chegou a acionar a polícia uma vez, mas desistiu de dar queixa”, conta Camila. “Até agora a ficha não caiu e é muito difícil esta situação.”

Karine deixou uma filha de 3 anos, que estava na residência do casal no momento do crime, segundo a irmã da vítima.

“A menina dela viu tudo e agora está morando comigo. Estamos arrasados porque o sonho dela era ver a filha na escolinha e também de conseguir terminar os estudos”, afirma.

O agressor, que também apresentou queimaduras nas mãos e braços após o crime, foi levado à delegacia e vai ser investigado por feminicídio.