No sábado, 1º de agosto, o Secretário Estadual de Habitação Flávio Amary esteve em visita em Cerquilho e se reuniu com autoridades e lideranças da cidade.

Durante o encontro, o Prefeito pode falar sobre as demandas do município, apresentar os planos futuros e agradecer mais uma vez a recente liberação das 100 casas através do CDHU – Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo. O secretário reforçou seu compromisso com o município de Cerquilho e parabenizou a cidade pela sua organização e constante crescimento.

É importante enfatizar que ainda NÃO estão definidas as datas e o local das inscrições para as casinhas. Informe-se sempre por meios oficiais, fique atento para não cair em golpes e nem notícias falsas.