Nos últimos dias, a Prefeitura Municipal, através de verba do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO), deu início a uma grande reforma e ampliação da sede da Cooperativa de Reciclagem de Cerquilho – Recerq.

No local, será construído um refeitório, vestiário, sanitário acessível, escritório e guarita com sanitário, o Galpão de Triagem Coberto será ampliado e serão adquiridas uma Prensa Enfardadeira Vertical e uma Balança de Pesagem de Caminhões.

O valor total do convênio é de R$ 1.061.443,50, sendo que R$ 1.008.371,32 é repasse do FEHIDRO e a Prefeitura de Cerquilho dará a contrapartida de R$ 53.072,18.

Além de oferecer mais estrutura e condições aos cooperados, a reforma e ampliação da Recerq permitirão um aumento da eficiência da separação da coleta seletiva, diminuição das perdas dos materiais recicláveis e, consequentemente, o aumento da vida útil do Aterro Sanitário Municipal.