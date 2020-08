PUBLICIDADE

Pedro Miranda Campos, nasceu dia 09/06/1937 em Cesário Lange, filho de Ana Rosa Miranda e Juvenal Arruda Campos, irmão de: Carlos Arruda Campos, Terezinha de Jesus Arruda Campos, Josino Arruda Campos, Maria Arruda Campos, Margarida Arruda Campos, Luiz Gonzaga Arruda Campos, Madalena do Carmo Arruda Campos e Gertrudes de Arruda Campos, casou-se com Célia Rodrigues (falecida).

Casou-se pela segunda vez no dia 23/12/1967 na Igreja Matriz de Cesário Lange, com Maria Helena Alegre com quem teve três filhos, Patrícia Miranda de Campos, Laura Miranda Campos e Pedro Miranda Campos Junior.

Trabalhou durante muito tempo no setor de saúde (ambulância) e também foi vereador. Um homem simples, calmo e amigo de todos, ajudava sempre que podia e estava sempre à disposição da comunidade.

Era um amante da pescaria que é um esporte que nos coloca em contato direto com a natureza.

Adorava crianças, mas infelizmente faleceu quando sua filha mais velha tinha apenas três anos de idade e não chegou a conhecer o filho mais novo, pois Maria Helena estava grávida quando o acidente aconteceu.

Em decorrência do ocorrido os vereadores fizeram a homenagem dando nome a uma das ruas do centro de ‘‘Pedro Miranda Campos’’, para que a memória deste homem tão especial jamais fosse esquecida.