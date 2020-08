PUBLICIDADE

No último dia 13 de agosto, foi aplicada em todas as ruas de todos os bairros do município o serviço de nebulização preventiva de combate ao Coronavírus: Centro, Jardim Alvorada, Vila do Cruzeiro, Vila Nova, PSH, Haras do Sul, Monte Alegre, Dom Lázaro, Jardim Europa, Jardim das Flores, Vila Brasil, Torninos e Fazenda Velha, esse serviço é uma conquista da Região Metropolitana de Sorocaba e está sendo feito em dezenove cidades da Região.

A ação é uma das medidas de controle ao avanço da Covid-19. Para o serviço, é utilizado um trator com bomba, que borrifa a solução. A pulverização é realizada em todos os pontos públicos e privados com grande concentração de pessoas, como postos de saúde, rodoviária, supermercados e bancos. O produto utilizado é o Clorado Mix Clean e deve ser utilizado em áreas abertas, como calçadas, acessos, muros e outros elementos abertos a circulação pública, que podem ser contaminados por pessoas que trefegam pelo local.

Alguns microrganismos, incluindo o Coronavírus, embora não sobrevivam por longos períodos de tempo, tem uma sobrevida que pode ser suficiente para aumentar o risco de contaminação cruzada por pessoas.

De uma forma simples e de baixo custo, e possível a aplicação do Limpador Clorado Mix Clean, que sendo um doador de cloro ativo, torna-se um agente da higienização.

Cloro Ativo/ação sobre microrganismos: cloro ativo tem uma ampla ação sobre os fungos, bactérias e vírus sendo amplamente usado com segurança.

Nesse caso, se associa um detergente que ajuda no contato do cloro com a superfície. O teor de cloro sugerido é de 400-500 ppm, pronto para ser aplicado nas superfícies. Este é o teor suficiente em função do tempo de contato do cloro, para promover uma excelente higienização e ao mesmo tempo seguro para pessoas, sem danificar as superfícies. Estima-se que sua vida média no ambiente seja 2 a 3 horas, cumprindo seu papel e deixando um resíduo inerte, biodegradável e totalmente seguro. O produto não afeta humanos, animais, não mancha roupa, não mancha veículos, é inofensivo. É inativo a vírus e bactérias por até três dias.