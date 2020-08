PUBLICIDADE

Uma Jovem de 24 anos e a tia, de 44, foram presas em Itapetininga (SP) e confessaram que davam tranquilizantes para idosos durante os crimes; corpo de uma das vítimas foi achado em canavial.

Uma das mulheres presas suspeitas de assalto a pelo menos 15 idosos em Itapetininga (SP) e cidades da região afirmou no momento da prisão que estava indo para Cesário Lange (SP) “para pegar mais um velhinho”, informou o delegado Agnaldo Ramos.

As duas foram presas após investigações de três meses. Policiais chegaram até as suspeitas depois de analisarem imagens de câmeras de monitoramento e terem acesso a registros de ligações telefônicas. O material não teve autorização da Justiça para ser divulgado.

Ao serem detidas, em Itapetininga, elas confessaram que estavam indo para outra cidade fazer mais vítimas. Além disso, admitiram que abordavam idosos nas ruas ou na frente de agências bancárias e ofereciam sexo em troca de dinheiro.

“Elas enganam idosos com o objetivo de tirar dinheiro. Quando não conseguem, dão uma dose de tranquilizante, jogam a vítima no matagal, vão ao banco com o cartão e fazem saques”, explica o delegado Agnaldo Ramos.

Segundo as investigações, há relatos de agressões para as vítimas dizerem as senhas dos cartões. O valor aproximado dos golpes pode chegar a R$ 80 mil.

Questionadas sobre o idoso Erineu da Rosa, de 78 anos e que estava sumido havia 20 dias, elas confessaram que o assaltaram e indicaram onde tinham deixado o idoso.

No local, em um canavial próximo da rodovia Castello Branco, em Cesário Lange (SP), os policiais encontraram o corpo de Erineu já em estado de decomposição.

Indagadas, as mulheres alegaram que não tinham intenção de causar a morte, mas deram tranquilizante e, em seguida, subtraíram R$ 260,00. O corpo do idoso foi encaminhado ao Instituto Médico legal (IML) de Itapetininga e o laudo vai apontar a causa da morte.

Ainda de acordo com a polícia, há suspeita de que as duas praticavam os crimes em São Miguel Arcanjo, Sarapui, Angatuba, Cesário Lange, Itararé, Capão Bonito. As presas serão encaminhadas a Cadeia Pública de Cesário Lange.

Outros 15 boletins de ocorrência com relatos de ações parecidas já foram registrados e, para a polícia, trata-se do mesmo grupo.

“A gente crê que tenham mais casos, porque elas atuam não só em Itapetininga, mas temos relatos de Angatuba, Capão Bonito, São Miguel Arcanjo, e na investigação vamos tentar levantar os casos que cometeram na região.”

As mulheres tiveram a prisão preventiva decretada e serão encaminhadas para a cadeia de Cesário Lange (SP). Foram apreendidos dois veículos usados nos crimes, celulares e medicações.

Fonte (G1 Itapetininga)