PUBLICIDADE

O município de Pereiras avançou de fase, que agora vai até o dia 25 de agosto. É o que determina o Plano São Paulo anunciado pelo Governador do Estado, João Doria, na sexta-feira, 07/08.

O município de Pereiras pertence a regional de Bauru e, conforme o plano estabelecido pelo Governo esta é uma região que teve um avanço diante da flexibilização.

Na prática o que modifica conforme a mudança de fase, são as respectivas atividades com atendimento presencial:

Comércio não essencial;

Serviços;

Consumo em (bares, restaurantes, lanchonetes e similares);

Salões de beleza e barbearias;

Academias de esporte de todas as modalidades;

Eventos, convenções e atividades culturais;

O detalhamento das atividades permitidas para cada segmento, neste período, está no site do Governo do Estado de São Paulo, conforme link abaixo;

https://www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/

O Prefeito Miguel Tomazela assinou na segunda-feira, dia 10/08, o Decreto nº 1684, que está disponibilizado nas redes sociais e no site oficial da Prefeitura Municipal. Diante da mudança, O NOVO DECRETO ESTABELECERÁ AS NOVAS REGRAS VIGENTES.