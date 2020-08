PUBLICIDADE

As cidades da região de Sorocaba, que inclui Cesário Lange, divulgou sexta-feira (07/08) os decretos municipais que permitiram o avanço para a fase amarela, após o anúncio do Governo Estadual.

Na fase amarela, fica permitido o funcionamento de serviços essenciais, imobiliárias, concessionárias e escritórios. Comércios, shoppings centers, salões de beleza, bares, restaurantes, academias, parques e atividades culturais com público sentado também podem funcionar, mas com restrições.

Agora, comércios em geral e serviços poderão funcionar com 40% da capacidade, com o horário sendo estendido das 10h00 às 16h00. Bares, restaurantes e similares estão liberados para atender com consumo de alimentos no local, desde que estes espaços sejam áreas arejadas ou ao ar livre.

Aqui em Cesário Lange o horário estipulado pelo prefeito Dinho, para os comércios ficarem abertos é das 12h00 às 18h00.

As Academias estabelecimentos e empresas aos quais se aplica: Academias, estúdios de pilates, academias de crossfit, estúdios de ginástica funcional, escolas de natação e de ginástica, entre outras, exceto as de luta e as ao ar livre.

O espaço de exercício de cada cliente nas áreas de peso livre e nas salas de atividades coletivas deve ser demarcado o piso;

No máximo 50% dos aparelhos de cardio e armários devem ser usados, com um distanciamento mínimo de 1,5 metro entre equipamento em uso;

Manter suspensa as aulas, atividades e práticas em grupo;

O acesso à academia deve ser liberado mediante agendamento prévio;

Restringir a utilização das áreas de banho nos vestiários, mantendo apenas os banheiros abertos.

Manter 30% da capacidade da academia;

Abertura de 06 horas diárias, sendo das 06h00 às 09h00 e das 18h00 às 21h00 de segunda à sexta e aos sábados das 09h00 às 15h00;

Permitido 01 aluno para cada 16m2, sendo um educador físico para cada 10 alunos;

Pilates e demais atividades com personal, 02 alunos por hora.

Já os templos religiosos medidas de distanciamento

A limitação da ocupação nos templos é de 30% no máximo;

Celebrações em apenas 02 dias da semana;

Os cultos, missas e similares deverão ter a duração máxima de 01 hora e 15 minutos;

Proibição da entrada de menores de 12 anos;

Proibição da participação de pessoas acima de 60 anos ou que fazem parte do grupo de risco nas celebrações;

Obrigatoriedade do uso de proteção individual (máscaras) e permanência das mesmas durante a celebração incluindo Padres e Pastores.

Confira as informações completas em edital publicado pela Prefeitura Municipal de Cesário Lange.