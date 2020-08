PUBLICIDADE

O trabalho integrado de forças policiais em Cerquilho, Guarda Civil Municipal, Polícia Civil e Polícia Militar, reduziu índices criminais no município, quando comparamos o primeiro semestre de 2019 e de 2020.

Por exemplo, o crime de furto de veículos caiu 17%, outros tipos de furtos tiveram queda de 22%, roubos e lesão corporal dolosa reduziram em quase 39% das ocorrências neste primeiro semestre de 2020.

Outros destaques desse comparativo de janeiro a junho do ano passado e do ano presente é que Cerquilho não registrou nenhuma vítima fatal em acidentes de trânsito e nenhum roubo de veículos. Os dados são da Secretaria Estadual de Segurança Pública e podem ser acessados pelo link: https://www.ssp.sp.gov.br/Estatistica/Pesquisa.aspx.

Além do trabalho ostensivo e de inteligência das forças policiais, a cidade conta ainda com o auxílio de um sistema de monitoramento que colabora para o flagrante e/ou a resolução de crimes.

Por exemplo, recentemente, as câmeras permitiram a elucidação das causas de um acidente de trânsito, flagraram pessoas pescando no Parque dos Lagos (o que é proibido) e as mesmas foram encaminhadas para a Delegacia e colaboraram para a identificação dos infratores que depredaram um banco no Parque dos Lagos.