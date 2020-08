PUBLICIDADE

A Prefeitura de Cerquilho, através da Secretaria de Saúde – Setor de Zoonoses, informa que o município recebeu 100 novas doses de vacina antirrábica para cães e gatos.

Interessados em vacinar devem fazer o agendamento pelo telefone (15) 3288-4110. Não há previsão de quando receberemos novas doses / doses de rotina para realizar a Campanha anual de vacinação, por isso, aproveite e agende já a vacinação do seu pet.

Desde julho de 2019, temos divulgado para toda a população, com total transparência, que o Governo Federal havia tido um problema com a compra de vacinas antirrábicas para cães e gatos, o que teria reduzido o envio das vacinas para os municípios, impedindo a realização da Campanha de Vacinação.

E, apesar do anúncio e dos esforços do Governo Federal para normalizar o repasse das doses, isso ainda não ocorreu. Deste modo, seguimos com a vacinação agendada, que é, atualmente, a forma mais adequada devido ao número de doses que temos recebido e também mais segura para todos os envolvidos, devido à Pandemia.