PUBLICIDADE

A Prefeitura de Tietê (SP) está alertando os moradores sobre denúncias de que golpistas estariam se passando por agentes de saúde do município.

Segundo a prefeitura, os suspeitos alegam que trabalham no combate ao coronavírus para tentar entrar nos imóveis.

A prefeitura orienta que todas as ações do município são divulgadas com antecedência e visitas de agentes de saúde são agendadas.

Os profissionais utilizam crachás com identificação e chegam às casas em ambulâncias ou carros oficiais da prefeitura. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (15) 3285-1315.