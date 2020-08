PUBLICIDADE

Na manhã do dia 31, o prefeito Luiz do Deraldo recebeu em seu gabinete o Gerente Regional do CDHU Eric Rodrigues Vieira. Na oportunidade foi assinado o contrato de quitação de financiamento de 5 imóveis do CDHU em Porangaba, o prefeito também apresentou as demandas existentes no município que necessitam de atenção especial por parte da Secretaria de Habitação.