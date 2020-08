PUBLICIDADE

A Prefeitura do Município de Tietê comunica ao público a celebração do Convênio n° 883051/2019 entre o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos para execução do objeto “Fortalecimento do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência (Lei Municipal n° 2.762/2004), com a aquisição de veículos adaptados para pessoas com deficiência”, com período de vigência de 14/11/2019 a 31/12/2020, no valor de repasse de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Foram adquiridos dois veículos, que serão usados para transporte de pessoas com deficiência. Um dos veículos foi entregue, enquanto o outro teve atraso devido à pandemia da Covid-19.