A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Educação e a Central de Alimentos, realizou a entrega do segundo kit merenda para os alunos da rede municipal de ensino que tiveram interesse em receber.

Neste segundo kit, os alunos da pré-escola puderam observar uma alteração em seu kit, que passou a conter o Composto Lácteo Nestonutri, que atende as necessidade de crianças até 5 anos.

Como temos divulgado com total transparência, a merenda é um direito de TODOS os alunos da rede municipal de ensino, assim sendo, na primeira entrega, 5.352 alunos escolheram receber o kit e, nesta segunda entrega, será entregue para 5.986 alunos.

Para evitar aglomerações e seguirmos com os cuidados e as orientações da saúde, cada escola já definiu e orientou os dias que cada turma poderá ir buscar o kit, portanto, qualquer dúvida, entre em contato com a escola. O uso da máscara no dia da retirada é obrigatório.

É importante reforçar ainda que o kit merenda NÃO É UMA CESTA BÁSICA (KIT ALIMENTO) e sim um kit referente à refeição que o ALUNO faria (se as aulas estivessem acontecendo presencialmente), uma vez por dia (nas creches três vezes por dia), durante cerca de 20 dias de aula em um mês. Assim sendo, foi montado um kit merenda referente ao “lanche” que o aluno faria na escola, pensando sempre nas necessidades nutricionais de cada fase do desenvolvimento.

Qualquer dúvida ou problema, entre em contato com a escola do seu filho.