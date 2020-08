PUBLICIDADE

A empresa de saneamento básico do Município, a Sabesp, realizou juntamente com os funcionários, uma campanha para arrecadar cobertores na cidade. A solidariedade do povo foi tão grande que a equipe da Sabesp conseguiu arrecadar fundos suficientes para comprar 591 cobertores.

Os cobertores vieram em caminhão fechado diretamente da loja e foram entregues, na segunda-feira, 28 de julho, ao Fundo Social do Município.

Parabéns à Sabesp, sua diretoria e todos os funcionários que envidaram esforços nessa solidariedade!

Parabéns a população de Pereiras pelo gesto amigo de sempre!

O Fundo Social agradece e muito.