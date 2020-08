PUBLICIDADE

E para matar um pouco da saudade do Clube do Livro, onde as crianças tem acesso a tão querida biblioteca, emprestando e devolvendo livros quinzenalmente, o Projeto Espaço Amigo desta vez resolveu enviar para as crianças o Livro “Meu herói é você”

O livro explica como as crianças podem se proteger e proteger suas famílias e amigos contra o coronavírus e como gerenciar emoções difíceis quando confrontadas com uma realidade nova e que muda rapidamente.

Este livro é um projeto do Grupo de Referência do Comitê Interagencial Permanente sobre Saúde Mental e Apoio Psicossocial em Situações de Emergência, realizado em colaboração com agências das Nações Unidas – Organização Mundial da Saúde (OMS), o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), a Agência da ONU para os Refugiados (ACNUR), mais de 50 organizações não governamentais nacionais e internacionais e agências internacionais que trabalham com saúde mental e apoio psicossocial em situações de emergência.