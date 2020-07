PUBLICIDADE

A Prefeitura e a Secretaria Municipal de Educação vem trabalhando muito para conseguirem atender a demanda de vagas para creche, existe uma grande fila de espera, onde logo a maioria dessas famílias que estão aguardando, conseguirão uma vaga para seu filho e assim terão disponibilidade para procurarem emprego ou voltarem ao trabalho.

A Creche do bairro Monte Alegre onde o investimento é de quase R$ 1,8 milhão, através do Programa Creche Escola, irá atender 130 crianças tanto do bairro Monte Alegre como também do Haras do Sul, Vila Nova, Vila do Cruzeiro, Jardim Alvorada e PSH. Só com essa obra a fila de espera já vai diminuir consideravelmente, porém não é só isso que a Prefeitura está preparando para o ano que vem, pois juntamente com a Secretaria Municipal de Educação esta realizando a ampliação da Creche Olga Vasconcelos Leite, localizada na Rua José Vieira de Miranda, 1121 no centro.

Foi licitado o valor de R$ 496.327,12 para essa ampliação. Serão construídas 07 novas salas que atenderão aproximadamente 110 crianças de 0 a 3 anos, duplicando o atendimento que hoje é de 112 crianças. As novas salas serão subdivididas em Berçário 1, Berçário 2, Maternal 1 e Maternal 2.

Na ampliação os espaços como o de amamentação, cozinha, lactário e Playground também serão organizados. Serão realizadas adequações na cozinha e aquisição de utensílios domésticos, os quais já estão sendo listados para cotação e breve aquisição.

Com a inauguração da Creche no Bairro Monte Alegre e ampliação da Creche Olga, a Secretaria de Educação espera em breve atender toda a demanda por vagas no Município, que hoje está em média de 220 crianças na lista de espera.