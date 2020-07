PUBLICIDADE

A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Saúde – Setor Controle de Vetores, informa que nesta semana foram confirmados mais dois casos autóctones de dengue em Cerquilho, ou seja, pessoas que foram infectadas no município.

Até o dia 21 de Julho, tiveram 103 notificações, 75 foram descartadas e 25 confirmadas, sendo 19 autóctones e 6 importados, (3 aguardam exame). A dengue é uma doença perigosa e pode matar.

Observando a situação da doença em nosso município, é possível afirmar que a dengue está circulando por toda cidade, isso porque as pessoas que contraíram a doença moram em diferentes bairros da cidade (e, os dois últimos confirmados não saíram do município e nem estão trabalhando no momento, portanto, a contaminação está acontecendo dentro das casas ou seus arredores).

Além disso, nessa época do ano, não é comum registrarmos casos da doença, mas como estamos registrando, isso indica uma infestação acima do normal.

Por isso, chamamos a atenção da população para redobrar os cuidados e as medidas de combate ao Aedes Aegypti (que transmite não apenas a Dengue, mas também a Zika, Chikungunya, Febre Amarela).

Cuide com carinho de sua residência e se proteja da dengue:

• Tampe os tonéis e caixas d’água; Mantenha as calhas sempre limpas;

• Deixe garrafas sempre viradas com a boca para baixo;

• Mantenha lixeiras bem tampadas; • Deixe ralos limpos e com aplicação de tela;

• Limpe semanalmente ou preencha pratos de vasos de plantas com areia;

• Limpe com escova ou bucha os potes de água para animais;

• Retire água acumulada na área de serviço, atrás da máquina de lavar roupa.

• Cubra e realize manutenção periódica de áreas de piscinas e de hidromassagem;

• Limpe ralos e canaletas externas; Atenção com bromélia, babosa e outras plantas que podem acumular água;

• Deixe lonas usadas para cobrir objetos bem esticadas, para evitar formação de poças d’água.