Depois de 95 dias de operações suspensas, o Mavsa Resort, de Cesário Lange (SP), reabre suas portas. Tentando se adaptar ao “novo normal” e pensando no bem estar de hóspedes e funcionários, o complexo adotou um novo protocolo de segurança, que deve ser cumprido à risca, para a prevenção contra a covid-19.

Distanciamento social, higienização de malas e limpeza dos espaços de lazer fazem parte das novas normas

Logo no check-in, com recepção marcada pelo distanciamento e protetor salivar instalado, os hóspedes recebem um kit contendo as informações sobre a hospedagem. Mensageiros utilizam luvas descartáveis para manusear as bagagens dos clientes, que são descartadas no final de cada atendimento. As malas são higienizadas com álcool 70% e deixadas nas portas dos apartamentos, que estão devidamente sanitizados e lacrados.

A higienização das áreas comuns está ainda mais intensa, com tapetes sanitizantes nas entradas dos banheiros e áreas sociais, limpeza de banheiros a cada hora e limpeza de mesas, cadeiras e espreguiçadeiras após a saída de cada hóspede. Os corrimãos de escadas, maçanetas, portas, elevadores, trincos de portas de acesso e bancadas também são limpos com mais frequência.

Já no restaurante, mesas, cadeiras e espreguiçadeiras são higienizadas após a saída de cada hóspede do local. Lá, eles recebem luvas descartáveis, que são obrigatórias na hora de se servir. Os talheres são higienizados e devidamente embalados de forma individualizada, para evitar contaminação cruzada. Temperos, molhos, azeite e sal são disponibilizados em sachês.

No espaço kids há um monitor responsável pela higienização das fichas e são permitidas apenas 10 pessoas por vez, no local. De acordo com o resort, os recreadores estão devidamente treinados para coordenar as atividades, evitando o contato físico com os hóspedes. As atividades com crianças de 3 a 12 anos respeitam grupos de no máximo 10 crianças, divididas por faixa etária. Os esportes radicais também funcionam normalmente, com equipamentos higienizados e embalados, para cada hóspede.

Neste período, totens de álcool 70% estão disponíveis em pontos estratégicos do hotel e o uso de máscaras é obrigatório.

Segundo a gerente geral, Nilva Meirelles, todas as informações sobre as medidas estão fixadas pelo complexo, para conhecimento e orientação dos hóspedes. “Neste primeiro momento, o Resort está trabalhando com ocupação reduzida e todos os colaboradores foram treinados por profissionais da saúde, sobre como utilizar os EPI’s corretamente. Desde os cuidados básicos, até a higienização dos ambientes, o Mavsa atende a todas as recomendações dos órgãos governamentais e preza pela saúde de todas as pessoas que passam pelo resort”, Reforça a gerente.