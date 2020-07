PUBLICIDADE

No dia 02 de agosto, domingo, a partir do meio dia, o Grupo Doce Encontro irá fazer uma live muito especial em prol ao Fundo Social de Cerquilho.

É isso mesmo! O melhor do samba e do pagode, no tom da solidariedade. O grupo Doce Encontro fará uma live, cantando sucessos de sua carreira. Esperamos vocês, domingo, dia 02 de agosto, a partir do meio dia, no canal do Grupo Doce Encontro no YouTube ou ao vivo na Rádio Nova Regional FM.

E mais!!! A live ganhou o presentão do jogador de futebol do São Paulo, Hernanes, que doou uma camiseta autografada por ele e pela equipe para ser leiloada.

Você não pode perder!