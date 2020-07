PUBLICIDADE

A Prefeitura de Cerquilho recebeu, gratuitamente, a cessão de 2 respiradores do Governo do Estado de São Paulo, reforçando a estrutura de saúde construída na cidade, para o enfrentamento ao novo coronavírus

O aparelho é uma importante ferramenta no atendimento de casos mais graves que necessitarem de suporte ventilatório com intubação.

Os equipamentos foram trazidos e escoltados pelo 3º Batalhão de Choque Humaitá e entregues na Ala Covid da Santa Casa de Cerquilho, construída pela Prefeitura, onde já temos outros dois respiradores.

A Santa Casa conta ainda com um respirador no Pronto Socorro Convencional e dois ventiladores de transporte (para transferência de pacientes).