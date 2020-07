PUBLICIDADE

Está sendo executado o serviço de drenagem e colocação de guias nas Ruas das Paineiras, Rua Jacarandás, Rua Taiúva e Rua dos Ipês no Bairro Jardim Primavera. Esta obra é indicação do Governo do Estado no valor de R$ 300.000,00 para infraestrutura e recapeamento asfáltico e também faz parte da recuperação do asfalto da Rua 25 de Março na Vila do Cruzeiro.

A equipe do Jornal Aliança foi até o local para acompanhar a evolução do Bairro. Ao chegar, no início do bairro pudemos ver escavações nas laterais das ruas que provavelmente é onde será instalado o sistema de drenagem e posteriormente as guias. As outras ruas já estão com as guias prontas.

Conversamos com alguns moradores e eles relataram que estão muito ansiosos para a finalização da obra agora que as guias estão quase prontas. Relataram também que a maior de suas preocupações é a chuva. De acordo com eles quando chove fica quase impossível de andar de carro sem atolar no meio do caminho. Disseram ainda que o Prefeito esteve lá para dar uma olhada na obra e disse que logo que finalizarem as guias já vão começar a asfaltar as ruas.

Todos estão muito felizes e ansiosos pela conquista e pelas verbas que foram destinadas a este local que estava precisando muito dessas obras, as quais trarão muitos benefícios para os moradores.

É uma grande evolução para o município, que está se desenvolvendo a cada dia que passa. Parabéns a todos os envolvidos nesse projeto de revitalização do Bairro Jardim Primavera.