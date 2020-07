PUBLICIDADE

Aristides Vasconcellos Leite (1850-1925) era farmacêutico prático, tinha sua botica no largo em frente à igreja, onde hoje se encontram as ruas Pe. Gravina e José Vieira de Miranda. Ele era natural do estado de Alagoas, filho de José Nóbrega Vasconcellos e de Maria das Graças Leite e que teria deixado sua terra junto de seus dois irmãos Aureliano Nóbrega Vasconcellos Leite (advogado, falecido em Botucatu) e Francisco Nóbrega Vasconcellos Leite (farmacêutico) ao envolverem-se numa disputa com um vizinho de suas terras por causa de um cavalo e que teria resultado na morte do vizinho. Sua mãe os teria persuadido de se migrarem. Casou-se Aristides Vasconcellos Leite com Maria Alves de Lima (Nhá Mariquinha). Faleceu em 12 de maio de 1925. Foram os seus filhos: Aristides (Bibido) que se casou com Ana Rosa, Horácio que se casou com Adelina Alves, Aristarco (Zezé) que se casou com Delfina (filha de Domiciano Rodrigues Paulino), Fenelon (Nenê) que se casou com Elisa da Silva (filha de Francisco Ribeiro da Silva e Porfíria Maria da Conceição), Aristhéia (Tetéia) que se casou com José Vieira de Camargo (1882-1923), viúva se casou com Antônio Mathias Duarte e Maria (Teinha) que se casou com João Mendes de Almeida. Aristides Vasconcellos Leite, se diz, estudava medicina quando se migrou para Passa Três. Certamente, ele não era médico.