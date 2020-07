PUBLICIDADE

A Prefeitura de Tatuí, por meio do Departamento de Fomento à Agricultura da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, viabilizou todo o processo de obtenção do Certificado de Conformidade Orgânica para um grupo de produtores rurais do município. O certificado foi obtido por meio do Programa Municipal de Boas Práticas Agrícolas “Alimento Saudável”, criado pela Lei Municipal nº 5.360, de 17 de junho de 2019, que tem como responsável o engenheiro agrônomo Leandro Cesar Lopes.

O Programa, que tem parceria com a Coordenadoria Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável (CDRS), acompanha todo o sistema de produção do associado, sendo que o principal objetivo é dar visibilidade aos produtores que estão em fase de transição produtiva para o orgânico ou que desenvolvem uma produção mais natural e consciente.

A Organização Internacional Agropecuária (OIA) foi a responsável pelas auditorias e entrega dos certificados, oficializados pelo Ministério da Agricultura. Durante o período de um ano, estes produtores tiveram que comprovar, por exemplo, que não utilizam fertilizantes químicos ou agrotóxicos em seus produtos.

Com a obtenção deste selo, os produtores poderão vender seus produtos orgânicos para lanchonetes, restaurantes, supermercados, feiras e outros tipos de comércio em todo o Brasil. Para obter mais informações sobre o grupo, o interessado deve entrar em contato com o Departamento de Fomento à Agricultura, por meio do telefone (15) 3305-4385.