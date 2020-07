PUBLICIDADE

O Prefeito Dinho esteve em São Paulo, na Secretaria de Habitação, junto ao Secretário de Habitação Estadual “Flávio Amary”, com quem assinou um convênio da CDHU do Programa Nossa Casa. Nesse convênio o Prefeito conseguiu 50 apartamentos para o município, os apartamentos serão distribuídos em 4 andares e o local da construção ainda não foi definido.

Uma grande conquista para Cesário Lange, 50 famílias vão realizar o sonho de ter a casa própria.

Parabéns ao nosso Prefeito Dinho e toda equipe envolvida, pelo amor e dedicação a nossa cidade, em se esforçar todos os dias para melhorá-la e assim beneficiar os seus moradores.

Para aquisição de um imóvel da CDHU, a família interessada deve aguardar abertura de inscrições, inscrever-se e participar do sorteio público. Por ocasião da abertura das inscrições, as informações sobre o local, período e pré-requisitos necessários são veiculados pelos meios de comunicação,

Para se inscrever, é preciso ter família constituída, comprovar que mora ou trabalha em Cesário Lange há pelo menos três anos, não ser proprietário ou participar de financiamento de imóvel. A renda familiar deve ser de um a dez salários mínimos. A CDHU ressalta que apenas o chefe da família ou seu cônjuge ou companheiro (a) podem fazer a inscrição.

Os documentos necessários para a inscrição são: RG, CPF, comprovante de residência (que confirme o endereço completo da moradia para correspondência, com CEP).

É necessário, ainda, apresentar algum documento que comprove o tempo de moradia ou trabalho no município, como contrato de aluguel com firma reconhecida, carteira de vacinação do(s) filho(s) com até seis anos de idade, atestado escolar do(s) filho(s) maior(es) de sete anos, declaração do posto de saúde atestando o início e a frequência do atendimento do interessado.

Agora é só aguardar o início das inscrições e torcer para ser contemplado com um dos apartamentos.