O uso exagerado de aparelhos celulares e jogos eletrônicos estão associados a diversas doenças e outras condições, como o sedentarismo, a obesidade, ser antissocial e até mesmo problemas na vista.

Os pais ou responsáveis, podem estar controlando a frequência em que esses aparelhos são usados, para que isso aconteça e acabe gerando problemas futuros. Uma das melhores opções é encontrar outras formas de distração, para que não pensem que só existe celular e joguinhos eletrônicos para se divertirem.

Brincadeiras ao ar livre, exercícios físicos em forma de brincadeiras, danças, circuito de obstáculos, bambolê e outros que a própria família pode criar. Fora os esportes que são vários pra escolher, como o futebol, basquete, vôlei e vários outros. Caso não tenha espaço, dá para improvisar com objetos que tem em casa, com a ajuda dos pais montar um ambiente para conseguir brincar dentro de casa.

Logo as atividades da cidade voltarão a funcionar, para a alegria dessa garotada que poderão voltar a nadar no NIC, voltar ás aulas de judô, de ballet e aos treinos de futebol e de todos os outros esportes que é oferecido, fora as atividades escolares que já ocupam boa parte do tempo. Em breve as crianças estarão bem ocupadas com as atividades e nem vão ligar tanto para os eletrônicos.

Com fé em Deus tudo isso vai passar logo e a vida dos moradores de Cesário Lange e de dos outros lugares, voltará ao normal e talvez até melhor do que antes, pois com tudo isso cada um pôde aprender e valorizar coisas que sempre foram importantes e não recebia a devida atenção.