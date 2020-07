PUBLICIDADE

José Vieira de Miranda, nasceu em Cesário Lange em 25 de março de 1830, casou-se com Anna Victória Pereira Dias, nascida em 09 de abril de 1857, filha de José Dias Barbosa e Helena Victória Pereira. Teve 11 filhos. Joaquim Mamede Miranda, Gertrudes Vieira de Miranda, Ana Victória de Miranda, Maria Izabel de Miranda, José Dias de Miranda, João Dias de Miranda, Helena Vieira de Miranda, Victória Vieira de Miranda, Antonio Dias de Miranda, Delfina Miranda e Maria Eulália de Miranda.

Viveu no Bairro Aleluia durante sua vida e foi um homem muito caridoso, ajudou a construir a antiga igreja e também no desenvolvimento da cidade Passa Três (Cesário Lange). Nessa igreja que ajudou a construir, seus filhos se casaram e seus netos foram batizados.

Ele foi um homem muito corajoso, que inclusive participou da Guerra da Tríplice Aliança, que foi travada entre o Paraguai e a Tríplice Aliança, composta pelo Brasil, Argentina e Uruguai, que ocorreu do ano de 1864 e se estendeu até 1870.

Também foi dono do antigo e famoso Engenho, onde produzia açúcar para o consumo de sua própria família. O Velho Engenho se tornou algo histórico, e hoje faz parte do patrimônio histórico da cidade. Muitas pessoas visitam a cidade para poder vê-lo.

Quando Cesário Lange ainda era Distrito do município de Tatuí, José Vieira de Miranda, foi homenageado pela Câmara municipal de Tatuí com o seu nome dado a uma das cinco primeiras ruas, as ruas foram: Rua do Comércio, Rua Aristides Vasconcelos Leite, Rua José Vieira de Miranda, Rua 15 de Novembro e Rua Joaquim Ribeiro da Silva.

José faleceu no dia 22 de agosto de 1912, com 82 anos de idade. Fez parte da história do início de nossa cidade, onde com a sua coragem e vontade de ajudar ao próximo tornou-se um legado para sua família que até hoje se orgulha da pessoa que ele foi enquanto estava por aqui.

Nossos agradecimentos ao Diácono José Vieira de Miranda, neto do homenageado, pela colaboração a esse resgate histórico.