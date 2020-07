PUBLICIDADE

É Festa no Carmelo e no Céu! A Comunidade Nossa Senhora do Carmo da Vila do Cruzeiro celebra sua padroeira e seus 40 anos de fundação.

A Comunidade está ligada intimamente à família carmelitana na pessoa de Frei Nuno, seu fundador.

Cesário Alves Corrêa, este é seu nome de batismo, nasceu em Cesário Lange no dia 07 de novembro de 1924, filho de Antônio Alves Corrêa (chamado Antônio Lourenço), e Ana das Dores Fiusa (também chamada Aninha Tavares). Ingressou ainda menino, em 13 de fevereiro de 1936, no Seminário Nossa Senhora do Carmo dos padres carmelitas em Itu, onde permaneceu até dezembro de 1942. Em 1943, fez o noviciado na Ordem do Carmo em Mogi das Cruzes. Fez, entre os anos de 1943 a 1948, os cursos de filosofia e teologia na Igreja do Carmo na Bela Vista em São Paulo. Foi ordenado sacerdote em 08 de dezembro de 1948 pelo arcebispo de São Paulo Dom Carlos Carmelo Vasconcellos Cardeal Motta.

Como carmelita e sacerdote exerceu muitas atividades no Brasil e também no exterior. Trabalhou em Salvador, BA, em Maroim, SE, nos anos de 1958 e 1959 foi o diretor internacional da Ordem Terceira do Carmo em Fátima, Portugal. Foi pároco da paróquia do Carmo em Santos, Ponta da Praia de 1960 a 1968. Foi diretor do Colégio do Carmo em Santos de 1968 a 1975. De 1978 a 1986 foi o Superior da Província Carmelitana de Santo Elias, residindo em São Paulo. Residiu no Convento da Irmandade Nossa Senhora do Carmo no Rio de Janeiro, onde foi Delegado Provincial das Ordens Terceiras, cargo que ocupou desde 1987.

Às 02h30min do dia 03 de julho de 2008, partia para os braços do Pai e ao encontro amoroso da Virgem Maria.

Em 1980 em comunhão com o Pároco de então, Padre Doutor Francisco de Assis Moraes e com Dom José Melhado Campos, fundava a Capela do Carmo em Cesário Lange, plantando como dizia “a sementinha do Evangelho e o amor à Virgem e ao Santo Escapulário” no coração do bom povo da Vila do Cruzeiro.

Fonte: Paróquia Santa Cruz