PUBLICIDADE

A prefeita Maria José Vieira de Camargo recebeu no Paço Municipal integrantes do Projeto “Unidos Pelas Máscaras”, do Fundo Social de Solidariedade de Tatuí – FUSSTAT, que doaram 7.762 máscaras de proteção em tecido.

Esta foi a última entrega de máscaras do Projeto, que teve início em 1º de abril e produziu, no total, mais de 27.762 unidades de máscaras, com o intuito de colaborar no trabalho de combate ao COVID-19 (novo Coronavírus) em Tatuí.

Todo o trabalho foi realizado em home office, com a participação ativa e efetiva de um outro novo braço do FUSSTAT, composto por 65 voluntárias, sob a supervisão da presidente Sônia Maria Ribeiro da Silva e a coordenação de Viviane Campos. Essa equipe se doou no corte do elástico, na medição dos tecidos, na preparação de kits para serem enviados para quem costurava, na captação de produção, na logística de entrega de material, na assistência de produção, no corte das máscaras, e na costura.

Parte do tecido branco e dos elásticos usados nessas máscaras já havia sido comprada para as aulas de Costura do FUSSTAT e a outra parte foi doada por voluntários. As máscaras de proteção foram confeccionadas em tecido tricoline e TNT, de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde. Elas foram entregues para a Prefeitura de Tatuí em diversas remessas e, depois distribuídas para a população tatuiana, em diversos bairros do município.

“A nossa meta inicial era produzir 5 mil máscaras. E graças à colaboração do nosso voluntariado, hoje alcançamos o recorde de produção de quase 30 mil unidades. O nosso muito obrigado a todos que se empenharam neste projeto maravilhoso”, comemora a presidente do FUSSTAT, Sônia Ribeiro.