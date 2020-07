PUBLICIDADE

Cesário Lange avançou para a fase laranja do Plano São Paulo de flexibilização do comércio. E Portanto, podem abrir os comércios de rua considerados não-essenciais, desde que sejam respeitadas as medidas de segurança e higiene determinadas pelas autoridades de saúde.

Os comércios podem abrir de segunda-feira das 13h00 às 17h00 e aos sábados das 09h00 às 13h00. As Igrejas também poderão reabrir as portas e realizar celebrações com 20% de sua capacidade.

Durante esse período de pandemia do coronavírus, as 17 regiões administrativas do estado foram classificadas em fases, que são divididas em cinco cores: vermelha, laranja, amarela, verde e azul.

Os critérios de classificação das cidades por regiões e fases de cores levaram em conta a relação do número de leitos hospitalares, principalmente os de UTIs, com o número de pessoas infectadas pela Covid-19.

Na fase vermelha não é permitida a abertura do comércio;

Na fase laranja é permitida a abertura do comércio com restrição;

Na fase amarela é permitida a abertura do comércio, mas com algumas restrições;

Na fase verde é permitida a abertura do comércio, ainda com algumas restrições;

E na fase azul é permitida a abertura total do comércio, sem restrições.

A expectativa é que a nossa Região XVI Sorocaba , evolua para a fase amarela na próxima avaliação dia 24/07. Para isso acontecer a ocupação dos leitos de UTIs tem que estar menor que 70%.