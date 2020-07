PUBLICIDADE

A cidade recebeu no último dia 10 de julho 02 respiradores para auxiliar no tratamento de pacientes com Covid-19. Equipamento que muitas vezes é a única chance de um paciente continuar a viver, substitui as funções do sistema respiratório quando o organismo é incapaz de o fazer até que se recupere e volte a funcionar normalmente. A ajuda dos respiradores tem salvado muitas vidas, está sendo um grande aliado no enfrentamento dessa pandemia decorrente do novo Coronavírus.

A cidade já possuía 03 respiradores, que são usados na área de internação, e agora vai poder contar com mais duas unidades desse equipamento que é fundamental para a saúde dos moradores locais.

Como a cidade não possui UTI, esses respiradores são utilizados como um suporte de emergência para pacientes que estão aguardando uma vaga em uma unidade médica do município de Tatuí ou de Sorocaba, que são as cidades que atendem e recebem os pacientes de Cesário Lange em casos mais graves.