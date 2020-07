PUBLICIDADE

O Governo do Estado de São Paulo instituiu um protocolo de flexibilização da quarentena, onde os dados são estudados e dependendo da evolução ou regressão dos casos, os estabelecimentos vão abrindo gradativamente. Nesse protocolo existem 05 fases, onde quinzenalmente as regiões dependendo do avanço positivo dos casos de Covid-19, se enquadra em uma dessas 05 fases.

As fases são: fase 01 (vermelha), 02 (laranja), 03 (amarela), 04 (verde) e 05 (azul).

A fase 01 (vermelha), é a fase de contaminação e de abertura somente de setores considerados essenciais como logística, segurança, abastecimento e saúde.

A fase 02 (laranja), é a fase de controle, e já poderá dar início à abertura controlada de shoppings centers, comércio, imobiliárias e concessionárias.

A fase 03 (amarela), é a fase de flexibilização, poderão ser abertos também salões de beleza, bares e restaurantes. Mas sempre obedecendo critérios que foram estabelecidos pelo governo paulista e que serão pactuados pelas prefeituras e as entidades e associações setoriais.

A fase 04 (verde), é a fase de abertura parcial, onde será aberto com restrições, os bares e restaurantes, comércio, shopping, salões de beleza e academias. Aberto sem restrições: atividades imobiliárias, concessionárias de veículos e escritórios

A fase 05 (azul), é a fase do normal controlado, serão abertas todas as atividades econômicas do estado, inclusive cinemas, teatros e eventos esportivos, por exemplo. Essa quinta fase foi feita pela razão de que, infelizmente, enquanto não houver vacina ou a cura da doença, teremos que conviver com o que chamamos de normal controlado. Quando chegarmos nessa fase, de tudo em funcionamento, sem cura ou vacina, ainda será um funcionamento com medidas rígidas de higiene e de distanciamento social.

Cesário Lange já esteve na fase vermelha, passou para laranja onde os comércios reabriram em seguida voltou a fase vermelha onde tiveram que fechar novamente. A primeira vez que reabriram os comerciantes locais voltaram a ter esperança e investiram o pouco que tinha em material de trabalho, que esperavam um retorno de lucro mais positivo e infelizmente tiveram que fechar mais uma vez.

Duas semanas se passaram depois disso e nossa cidade voltou para a fase laranja e os comércios puderam reabrir, com todas as restrições, limitações e precauções possíveis, porém, alguns dos comerciantes que investiram seus últimos recursos na primeira reabertura, dessa vez tiveram que desistir de seu negócio.

É uma situação muito difícil para todos, ninguém está imune aos efeitos colaterais dessa pandemia, empresários, funcionários particulares e públicos, ninguém está fora do alcance desses efeitos. Todos estão suscetíveis a perder algo, seja o emprego, a empresa, um ente querido, ou até a própria vida caso adquira a Covid-19.

Por enquanto as coisas estão evoluindo bem, o número de óbitos é baixo e não tem ninguém internado, as pessoas que testaram positivo estão com quadros leves e estão se recuperando bem. Se Deus quiser logo logo as coisas estarão bem melhores, e a cidade poderá voltar a normalidade.