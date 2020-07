PUBLICIDADE

A prefeita de Itapetininga (SP), Simone Marquetto (MDB), é a nova presidente da Região Metropolitana de Sorocaba (RMS). Ela foi escolhida durante uma videoconferência que reuniu os 27 prefeitos do grupo, na quinta-feira (2).

Simone foi eleita para a prefeitura em 2016, na primeira vez em que disputou um cargo político. Ela participou das eleições pela coligação “Itapetininga em Boas Mãos” com os partidos PV, PMDB, PP, PT DO B, PTB, PPS, PSDB, PDT, PRP, PRTB, PSC, PPR e REDE.

A Região Metropolitana de Sorocaba tem 2,1 milhões de habitantes e foi criada em 2014, a princípio com 26 cidades participantes. Itapetininga se tornou parte da RMS apenas em 2016, após um estudo da Empresa Paulista de Planejamento (Emplasa), que confirmou a necessidade da incorporação.

As cidades que fazem parte da RMS são Alambari, Alumínio, Araçariguama, Araçoiaba da Serra, Boituva, Capela do Alto, Cerquilho, Cesário Lange, Ibiúna, Iperó, Itapetininga, Itu, Jumirim, Mairinque, Piedade, Pilar do Sul, Porto Feliz, Salto, Salto de Pirapora, São Miguel Arcanjo, São Roque, Sarapuí, Sorocaba, Tapiraí, Tatuí, Tietê e Votorantim (SP).