Um motociclista morreu em um acidente envolvendo um caminhão e uma moto no quilômetro 115 da Rodovia Antônio Romano Schincariol (SP-127), em Tatuí (SP), nesta quinta-feira (2).

Segundo as informações da polícia, o homem morreu depois de bater a moto na traseira do caminhão.

A Polícia Militar Rodoviária, Corpo de Bombeiros e equipe da concessionária que administra o trecho foram acionados e duas pessoas foram socorridas com ferimentos graves. As vítimas foram encaminhadas ao pronto-socorro de Tatuí, mas o motociclista morreu na unidade de saúde. O caminhoneiro não ficou ferido.