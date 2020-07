PUBLICIDADE

A Guarda Civil Municipal, realizou um patrulhamento pelo bairro São Cristóvão, nas imediações da Praça Deocacir de Oliveira Silva, com o uso do canil, para localizar um indivíduo que na semana passada efetuou o furto das câmeras de monitoramento da Escola Municipal de Ensino Fundamental “Professor Acácio Vieira de Camargo. As imagens do suspeito foram gravadas, momentos antes dele retirar o equipamento.

A GCM recebeu informações de um morador das proximidades da escola informando que o autor do furto era um indivíduo de vulgo “Tico”, informou ainda que esse indivíduo faz o tráfico de entorpecentes nas proximidades da escola, da creche e, da quadra esportiva existente no bairro. Informou ainda que ele teria furtado as câmeras pois imaginava que estaria sendo monitorado. De posse das informações foi intensificado o patrulhamento no local e, foi reconhecido o indivíduo caminhando na calçada da escola, no momento que percebeu que seria abordado “Tico” soltou algo no chão e caminhou rapidamente, porém de imediato foi abordado e questionado sobre o furto das câmeras de monitoramento, de imediato confessou o delito. Verificado o que ele havia soltado no chão a GCM localizou 15 porções de crack e uma nota de 20 reais. O indivíduo foi confrontado com as imagens do momento do furto e foram verificadas que as tatuagens nos braços do indivíduo são idênticas as tatuagens que “Tico” possui nos braços. Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido ao Pronto Socorro e posteriormente à Delegacia Central onde à autoridade de plantão elaborou o BOPC de tráfico de entorpecentes, permanecendo a disposição da justiça.