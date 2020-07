PUBLICIDADE

O SEBRAE-SP, em parceria com a Associação dos Médicos Veterinários do Interior Paulista (AMVIP) e o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo (CRMV-SP), promoveu, terça-feira (23/06), uma palestra on-line de lançamento de mais dois Programas “Enfrentar!”: um para Médicos Veterinários e outro para Pet Shops.

O Programa, totalmente gratuito, tem o intuito de apresentar soluções práticas e alternativas para minimizar os impactos da crise econômica, com conteúdo coletivo, aplicação remota e ao vivo através de lives, mentorias/consultorias personalizadas e possibilidade de acesso a crédito.

Os cursos terão início em julho, com os seguintes cronogramas: Programa “Enfrentar! Médicos Veterinários” – dias 06, 07, 08, 09, 10, 14 e 15 de julho, às 19h; Programa “Enfrentar! Pet Shops” – dias 13, 14, 15, 16, 17, 21 e 22 de julho, às 19h.

As inscrições para a palestra de lançamento devem ser feitas pelo link https://bit.ly/3h94a5r e mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (15) 3229-0276.