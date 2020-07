PUBLICIDADE

Uma reunião por videoconferência foi realizada quinta-feira (18) entre a Prefeitura de Boituva, Câmara Municipal e Caixa para discutir as próximas etapas do empreendimento Villagio das Oliveiras, do programa habitacional Minha Casa Minha Vida.

A lista dos habilitados foi divulgada e pode ser acessada no link https://bit.ly/2YeKo0Z. O próximo passo é a realização de sorteio eletrônico das unidades, ainda sem data para acontecer.

A entrega das chaves está prevista para ser realizada a partir de 20 de julho, enquanto a entrega das casas tem previsão de se iniciar em 30 de julho.

O prefeito ressalta que a entrega do empreendimento é um momento esperado por todos e demandou um grande esforço de todas as equipes da Prefeitura para agilizar o processo da entrega dos imóveis.