A Prefeitura de Tatuí, por meio da Biblioteca Municipal “Brigadeiro Jordão”, está com as atividades presencias suspensas, porém informa as atividades do programa “Segundas Intenções Online”, da Biblioteca de São Paulo (BSP), instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, gerida pela Organização Social SP Leituras (eleita pelo segundo ano consecutivo uma das 100 melhores ONGs do Brasil).

Uma destas atividades on-line aconteceu na segunda-feira (22/06), às 19h com a escritora cearense Jarid Arraes, que falará sobre a sua premiada carreira.

Mediado pelo jornalista Manuel da Costa Pinto, o encontro não necessita de inscrição prévia e será transmitido pela página da Biblioteca Municipal “Brigadeiro Jordão” no Facebook: https://www.facebook.com/BSPbiblioteca/.

Sobre a escritora – Jarid Arraes é filha de pai cordelista e de mãe professor. Desde pequena, mergulhou na leitura de poetas como Carlos Drummond de Andrade e Augusto dos Anjos. Mais tarde, quando descobriu os livros de Conceição Evaristo, soube que podia, também, fazer suas próprias poesias e cordéis.

A escritora tem em seu currículo o premiado “Redemoinho em Dia Quente”, ganhador do Prêmio APCA de Literatura na categoria Contos, e “Heroínas Brasileiras em 15 Cordéis”. Ela também cuida do Clube de Escrita para Mulheres, em São Paulo, e é curadora do selo Ferina, da Pólen Livros.

Jarid se destaca entre os escritores nordestinos da tradição do Cordel e da Poesia por imprimir mais urbanidade, mais diversidade e mais contemporaneidade às histórias que conta.