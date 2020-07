PUBLICIDADE

A Prefeitura de Boituva por meio do Departamento de Limpeza Pública realizou a limpeza de resíduos despejados em pontos viciados de descarte de lixo no bairro Novo Mundo.

A Prefeitura frisa que o descarte irregular de resíduos em áreas verdes é crime, além de ser crime, essa prática colabora muito para o aparecimento de animais peçonhentos e vetores de doenças. E reforça a conscientização da população para o descarte correto. Para isso são disponibilizados ecopontos para o recolhimento.

A Divisão de Fiscalização Ambiental, juntamente com a GCM (Guarda Civil Municipal) está exercendo suas funções fiscalizatórias normalmente, porém nem sempre os descartes irregulares são pegos em flagrante. As infrações ambientais são punidas de acordo a legislação ambiental vigente. Em caso de denúncia, ligue: 3263-1140 ou 3263-2827 e também no número da GCM 153.

A Secretaria pede a conscientização da população e caso alguém estiver passando no local e verifique algum cidadão fazendo descarte irregular é importante ligar na Guarda Municipal e na Secretaria do Meio Ambiente e Agricultura para que os agentes se desloquem para o local.

Para o descarte correto, confira os locais que funcionam como Eco pontos na cidade:

Rua: Antonio Galvão Pacheco n° 250 – Vila São Vicente de Paula

Para recebimento de madeiras, pneus, pilhas e baterias, lixo eletrônico

•Avenida Brasil – Residencial Esplanada

PEV (Ponto de Entrega Voluntária) para materiais recicláveis

•Rua: José Amadio n° 110 – Jd Oreana (Parque da Cidade)

Lixo eletrônico, pilhas e baterias