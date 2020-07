PUBLICIDADE

No sábado (20/06), às 11h, a Prefeitura de Tatuí, por meio da Secretaria de Esporte, Cultura, Turismo, Lazer e Juventude, com o apoio cultural do Conservatório de Tatuí, da COOP – Cooperativa de Consumo e da Padaria Onze, promoveu a live do Projeto “Música na Praça”, com a Banda “Sintonia Musical”.

Formada pelos músicos Gustavo, Lucas, Iago, Gu e Adriel, a banda apresentará um repertório de músicas Pop Rock, resgatando os clássicos deste estilo musical que seus componentes tocavam, há 10 anos, no início de seus trabalhos, com apresentações em bares.