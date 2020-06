PUBLICIDADE

Entre os dias 15 e 19 de junho (segunda a sexta-feira), o SEBRAE-SP realizará a jornada on-line e gratuita “Seu Negócio Digital em 5 Dias”, para auxiliar os micro e pequenos negócios na inserção do mercado de vendas on-line.

A semana de capacitação prática será correalizada com a Cielo e reunirá grandes players do mercado digital, como: Magalu, Godaddy, Amazon, Loja Integrada, Helpie, Mercado Azul, Solutudo, WhatsApp, James, Loggi, Jad Log, entre outros.

Serão apresentadas ferramentas técnicas e práticas, além de informações que permitem aos empreendedores implementar mudanças e melhorias nas vendas on-line, com baixo custo e fácil acesso. Temas como “E-commerce para Prestadores de Serviços”, “Operação e Logística de Vendas On-line”, “Ingresso em Plataformas de E-commerce”, “Impulsionamento de Vendas em Mídias Sociais” e “Integração de Sistemas e Canais de Pagamentos”, serão debatidos ao longo da semana.

Os participantes também poderão acessar salas de aulas ao vivo com consultores do SEBRAE-SP para aprender, na prática, o passo a passo para iniciar sua entrada nos canais eletrônicos. As aulas trarão dicas de como montar páginas empresariais no Facebook, como fazer fotos e vídeos para exposição de produtos no Instagram, como impulsionar posts em mídias sociais, como configurar a empresa no Google Meu Negócio, e até como inserir a empresa no aplicativo Waze, por exemplo.

A programação completa e as inscrições podem ser visualizadas e realizadas no link: https://sebrae.contatosebraesp.com.br/vendasonline.